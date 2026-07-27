بن غفير: لم ننجح في هزيمة حماس.. ومع إيران لا يكون الحوار إلا بالنار!

وأفادت وكالة مهر للأنباء اعترف وزير الأمن القومي في الكيان الصهيوني، إيتمار بن غفير، بأن الاحتلال، رغم سيطرته على مساحات واسعة من قطاع غزة، لم ينجح حتى الآن في هزيمة حركة حماس، داعيًا في الوقت نفسه إلى مواجهة عسكرية مع إيران ومنح القوات الإسرائيلية صلاحيات أوسع لتنفيذ عملياتها في الضفة الغربية.

وقال بن غفير إن الاحتلال، رغم إحكام سيطرته على مناطق واسعة من قطاع غزة، «لم يتمكن حتى هذه اللحظة من هزيمة حركة حماس».

وفي سياق حديثه عن الأوضاع السياسية الداخلية، زعم أن الأحزاب العربية تسعى إلى إبعاده عن الائتلاف الحاكم وحكومة الاحتلال.

وفيما يتعلق بإيران، ادعى بن غفير أنه لا يقبل باستمرار النظام الحالي في الجمهورية الإسلامية، وقال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «اتخذ خطوات جيدة تجاه إيران»، مضيفًا: الحوار مع الإيرانيين لا يكون إلا بالنار وإطلاق الرصاص.

كما دعا بن غفير إلى تشديد الإجراءات العسكرية في الضفة الغربية، مطالبًا بمنح الجنود الإسرائيليين «حرية عمل كاملة» لتنفيذ عملياتهم ضد الفلسطينيين.