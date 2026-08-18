بن غفير يدعو إلى قتل عشرات الفلسطينيين في غزة كل ليلة وإعادة الاستيطان

وأفادت وكالة مهر للأنباء جاءت مواقف بن غفير في مقابلة ضمن بودكاست “8 أكتوبر”، الذي يقدمه الأسير الإسرائيلي السابق روم براسلافسكي، ونشرت صحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية مقتطفات منها مساء الاثنين.

وقال بن غفير إن سياسة الاستهداف لا ينبغي أن تقتصر على من يشكلون “تهديدا مباشرا، معتبرا أن نطاق العمليات الجوية يجب أن يكون أوسع. وذهب في حديثه إلى وصف فلسطينيين بأنهم لا يستحقون الحياة وليسوا بشرا، معتبرا كذلك أن أشخاصا في غزة قد لا يكونون منخرطين في القتال لا ينبغي أن يكونوا بمنأى عن الاستهداف.

وفي السياق نفسه، طالب الوزير الإسرائيلي بتكثيف عمليات القتل في القطاع، قائلا إن “إسرائيل” ينبغي أن تقتل ما بين 30 و40 من سكان غزة كل ليلة.

ولم تقتصر تصريحات بن غفير على الدعوة إلى التصعيد العسكري، إذ أعاد طرح مشروع إعادة الاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدا: “أرى غزة بأكملها ملكا لنا”.

وأوضح أن الاستيطان، وفق رؤيته، يجب ألا يعود فقط إلى مستوطنات “غوش قطيف” التي أُخليت عام 2005، بل أن يمتد إلى مختلف مناطق القطاع، بالتوازي مع تشجيع سكان غزة على الهجرة.

وتطرق بن غفير أيضًا إلى أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، معربا عن رضاه عن ظروف احتجازهم، ومتباهيا بأنهم يعانون معاناة شديدة.