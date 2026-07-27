غريب آبادي: التاريخ ينقش أسماء دعاة الحرب على حجر العبرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأنه كتب غريب آبادي في منشور على منصة "اكس" مساء الاثنين: تقول صحيفة وول ستريت جورنال إن ليندسي غراهام كان يحاول استباق نتنياهو المجرم في الحرب مع إيران؛ فقد دفع ترامب نحو الهجوم وحشد الدعم لقصف لبنان.

وتابع: لقد كان يخطط لقتل آخرين؛ التاريخ لا ينقش أسماء دعاة الحرب بجانب الانتصارات، بل على حجر العبرة.

وكتب غريب آبادي في رسالة أخرى بمناسبة ذكرى عمليات "مرصاد": في الـ 27 من تموز /يوليو ، ذكرى عمليات "مرصاد"، انتهى وهم الإرهابيين الذين اعتمدوا على العدو لاستهداف الوطن.

وأضاف: لقد سدّ شعب إيران وقواتها المسلحة الطريق على المنافقين الذين ظنّوه بوابة النصر، وسحقوا صفوفهم. رحم الله الشهيد صياد شيرازي وجميع الذين صنعوا الملاحم في مثل هذا اليوم.

يذكر انه بعد ايام من قبول ايران لقرار الامم المتحدة رقم 598 لوقف الحرب العراقية الايرانية (الحرب التي شنها نظام صدام البعثي البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988)، جهز النظام البعثي عدة الاف من عناصر زمرة "خلق" الارهابية بالاسلحة والمعدات والدعم اللوجيستي ودفع بهم الى داخل اراضي البلاد في محافظة كرمانشاه غربا الا انه تم التصدي لهم والقضاء عليهم تماما من قبل قوات الحرس والجيش والتعبئة في عمليات اطلق عليها "مرصاد" (27 تموز/يوليو عام 1988) في منطقة حسن آباد القريبة من مدينة كرمانشاه.