رويترز: 2 من كل 3 أمريكيين يعارضون الحرب على إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن "رويترز"، أن نتائج أحدث استطلاع للرأي أجرته الوكالة بالتعاون مع معهد "إيبسوس"، في الفترة من الجمعة إلى الأحد، أظهرت أن واحداً فقط من كل ثلاثة أمريكيين يؤيد الحرب على إيران.

وبحسب هذا الاستطلاع، فإن 69% من الأمريكيين، بما في ذلك 4 من كل 10 جمهوريين، يعتقدون أن ترامب "لم يوضح بشكل واضح أهداف التدخل العسكري الأمريكي في إيران".

كما أظهر الاستطلاع أن تأييد الرأي العام الأمريكي للحرب على إيران، منذ بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية في 28 فبراير، لم يتجاوز 40% في أي وقت.

ومن بين الناخبين المستقلين، حظي المرشحون الديمقراطيون لانتخابات الكونغرس بدعم أكبر، حيث أيد 36% من الناخبين المستقلين المرشح الديمقراطي، مقابل 20% أيدوا المرشح الجمهوري.

كما قيّم الناخبون المستقلون أداء الديمقراطيين في مجال الاقتصاد بشكل أكثر إيجابية من أداء الجمهوريين.

ووفقاً لهذا التقرير، تم منذ منتصف مارس طرح سؤال على المشاركين في استطلاعات "رويترز/إيبسوس" حول تأييدهم أو معارضتهم للهجمات العسكرية على إيران. في ذلك الوقت، كان 37% من المشاركين يؤيدون الحرب؛ في حين كانت نسبة التأييد في اليوم الأول للحرب (التي استمرت 40 يوماً) 27%، وأعلن 29% من المشاركين أنهم ليس لديهم رأي في هذا الشأن.

وقد أُجري هذا الاستطلاع عبر الإنترنت في جميع أنحاء أمريكا، وبلغ عدد المشاركين فيه 1,246 بالغاً أمريكياً، وبلغ هامش الخطأ في النتائج حوالي 3%.

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