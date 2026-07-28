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٢٨‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٧:٥٩ ص

مقر خاتم الأنبياء: فرض الحصار على إيران يعتبر توسيعاً للحرب

مقر خاتم الأنبياء: فرض الحصار على إيران يعتبر توسيعاً للحرب

حذّر مقر خاتم الأنبياء المركزي من أن إجراءات أمريكا تعتبر توسيعاً للحرب، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية لن تترك أي تهديد أو عدوان من جيشها الإرهابي دون رد، وستتصدى له.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن نص التحذير الصادر عن مقر خاتم الأنبياء المركزي جاء كالتالي:

"في استمرار لعدوانها وزعزعة الأمن في المنطقة، وفي إطار فرض حصار بحري غير قانوني على إيران، قامت أمريكا، خلال الأيام الثلاثة الماضية، بتهديد السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية في المياه الساحلية والإقليمية لبلادنا.

نحن نحذر من أن هذا الإجراء الأمريكي يُعتبر توسيعاً للحرب في المنطقة، وكما أثبتت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الميدان، فإنها لن تترك أي تهديد أو عدوان من جيش ذلك البلد الإرهابي دون رد، وستتصدى له."

/انتهى/

رمز الخبر 1972635

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