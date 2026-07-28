مقر خاتم الأنبياء: فرض الحصار على إيران يعتبر توسيعاً للحرب

أفادت وكالة مهر للأنباء أن نص التحذير الصادر عن مقر خاتم الأنبياء المركزي جاء كالتالي:

"في استمرار لعدوانها وزعزعة الأمن في المنطقة، وفي إطار فرض حصار بحري غير قانوني على إيران، قامت أمريكا، خلال الأيام الثلاثة الماضية، بتهديد السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية في المياه الساحلية والإقليمية لبلادنا.

نحن نحذر من أن هذا الإجراء الأمريكي يُعتبر توسيعاً للحرب في المنطقة، وكما أثبتت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الميدان، فإنها لن تترك أي تهديد أو عدوان من جيش ذلك البلد الإرهابي دون رد، وستتصدى له."

/انتهى/