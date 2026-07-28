السفير الإيراني: طهران ومسقط ستتفقان على رسوم المرور عبر مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، صرّح كاظم جلالي، سفير إيران لدى موسكو، اليوم قائلاً: "كما أعلن مسؤولون إيرانيون ووزارة الخارجية، فإن إيران وسلطنة عُمان تتفاوضان وتتخذان قرارات بشأن أمن مضيق هرمز والنظام المنظم لمرور السفن عبره".

وأضاف جلالي: "إن تكلفة الخدمات المتعلقة بالمرور (عبر مضيق هرمز) ومقدار هذه التكاليف هي موضوع مفاوضات بيننا، وسيتم اتخاذ القرار المناسب بشأن هذه المسائل في المستقبل".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد صرح أمس، بأنه تم عقد عدة جولات من المفاوضات مع سلطنة عُمان يومي الجمعة والسبت، وكانت مثمرة، حيث ناقش الطرفان كيفية إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وأضاف: "الهدف هو أن تقوم إيران وسلطنة عُمان، بوصفهما دولتين ساحليتين، بوضع آليات لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز، مع احترام الحقوق السيادية للدولتين، واحترام الأمن والمصالح الوطنية الإيرانية".

في وقت سابق، زعمت وكالة رويترز، نقلاً عن مصدر في الخليج الفارسي، أن سلطنة عمان قدمت اقتراحاً إلى إيران لإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز من خلال تحصيل رسوم طوعية.

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