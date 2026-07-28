دوي انفجارات عنيفة في أربيل باقليم كردستان العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت وسائل الإعلام العراقية في تقارير بأن مواقع القوات الكردية الانفصالية المعارضة للجمهورية الاسلامية الايرانية وقواعد القوات الأمريكية في أربيل والسليمانية بإقليم كردستان العراق تعرضت فجر الثلاثاء لهجوم بطائرات مسيرة.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة شفق نيوز بسماع دوي عدة انفجارات في أربيل بالتزامن مع تحليق طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، التي كانت تعترض الطائرات المسيرة.

وأفاد مصدر محلي لوكالة شفق نيوز بسماع دوي عدة انفجارات في مناطق متفرقة من أربيل بالتزامن مع تحليق طائرات التحالف الدولي، التي حاولت اعتراض الطائرات المسيرة في سماء منطقة خليفة.

أضاف المصدر أن التقارير الأولية أشارت إلى أن الطائرات المسيّرة كانت متجهة نحو القنصلية الأمريكية في أربيل.

وأضافت شبكة شفق نيوز أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الهجمات.

كما أفادت شبكة أخبار العراق بأن الطائرات المسيّرة كانت تحاول قصف القاعدة الأمريكية "البرج 22" قرب الحدود السورية الأردنية، وأن الجهود جارية لاعتراضها في ريف حمص السوري.

وأفادت الشبكة أيضاً بوقوع عدة انفجارات قرب القنصلية الأمريكية في أربيل.

كما أفادت شبكة أخبار العراق، نقلاً عن مصادر عربية، بوقوع هجمات على مواقع جماعات إرهابية انفصالية في أربيل.

وأفادت شبكة الميادين أيضاً بوقوع انفجارات في سماء "خليفان" وتفعيل منظومة الدفاع الأمريكية في أربيل.

وكتبت قناة "آلان" الفلسطينية على تطبيق تيليغرام أن انفجارات ضخمة هزّت أربيل، حيث استُهدفت قواعد تابعة لحزب "بيجاك" ومنظمة "كومولة" بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة.

وتشير تقارير إعلامية عراقية أيضاً إلى سماع دوي انفجارات في دهوك باقليم كردستان العراق.

وأفادت مصادر عراقية بأن أكثر من سبعة انفجارات هزت ضواحي أربيل، معقل الجماعات الانفصالية والإرهابية المعارضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

/انتهى/