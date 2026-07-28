ايران والعراق يبحثان التعاون المشترك في مجال مكافحة المخدرات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية، أن "الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، حسين العوادي، استقبل في مقر الوزارة، رئيس شرطة مكافحة المخدرات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، العميد إيرج كاكاوند، وجعفر عبد الملكي مدير الاستخبارت الإيرانية والوفد المرافق لهم، وبحث الجانبان تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة المخدرات وملاحقة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود".

وأكد العوادي، بحسب البيان، أن "العراق، بجهود أجهزته الأمنية، قطع أشواطاً كبيرة في مكافحة المخدرات، وبات يلاحق شبكات الاتجار داخل البلاد وخارجها"، مشيراً إلى افتتاح مراكز متخصصة لمعالجة وتأهيل المتعاطين ضمن استراتيجية وطنية متكاملة.

وشدد الوكيل الأقدم على أن "وزارة الداخلية ستواصل ملاحقة تجار المخدرات أينما وجدوا، ولن تتهاون في ملاحقة كل من يحاول استهداف المجتمع بهذه الآفة"، مؤكداً أن "يد العدالة ستطال جميع المتورطين."من جانبه، أشاد المسؤول الايراني بجهود العراق في محاربة تجارة المخدرات، مؤكداً أهمية استمرار التعاون المشترك بين البلدين في هذا المجال.

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