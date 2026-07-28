أصوات الانفجارات اليوم في خوزستان تعود لتحييد ذخائر غير منفجرة

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مدينة أميديه في محافظة خوزستان جنوب البلاد أصدرت بياناً أفادت فيه بتنفيذ عملية مراقبة لتدمير ذخائر غير منفجرة من الحرب الأمريكية – الصهيونية، وذلك يوم الثلاثاء (28 يوليو 2026).

وبحسب البيان، فإن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع اليوم في بعض مناطق المدينة، تتعلق بعملية فنية لتدمير ذخائر غير منفجرة، ولم يقع أي حادث أو وضع غير طبيعي في المنطقة.

ودعت محافظة أميديه المواطنين إلى الحفاظ على هدوئهم، وعدم الالتفات إلى الشائعات، ومتابعة الأخبار المتعلقة بهذه العملية فقط من خلال المصادر الرسمية.

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