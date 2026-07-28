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٢٨‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٢:٢٢ م

فايننشال تايمز: الضربات الصاروخية الإيرانية الدقيقة مستمرة

فايننشال تايمز: الضربات الصاروخية الإيرانية الدقيقة مستمرة

اعترفت صحيفة غربية بالضربات الصاروخية الدقيقة والمؤثرة التي تشنها إيران ضد أمريكا في المنطقة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن صحيفة "فايننشال تايمز" اعترفت بأن إيران، حتى بعد مرور 5 أشهر على العدوان الأمريكي ضدها، لا تزال تشن هجمات صاروخية فعالة ودقيقة.

وكانت صحيفة "غارديان" البريطانية قد كشفت في وقت سابق أن إيران، خلال فترة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، تمكنت من تعزيز قدرتها على استهداف القواعد الأمريكية والمرافق الحيوية في المنطقة. وقد تحقق ذلك من خلال مزيج من التطورات التقنية في برنامجها الصاروخي، والاستفادة من الصور الفضائية، واعتماد تكتيكات عسكرية مستوحاة من التجربة الروسية في حرب أوكرانيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1972652

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