استشهاد 350 موظفا أثناء أداء مهامهم في الحرب مع الولايات المتحدة وتعطل مطار بوشهر بسبب الهجمات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في إشارة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للنقل في جنوب البلاد جراء هجمات العدو الامريكي، قالت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية فاطمة مهاجراني: "على الرغم من تضرر الأنفاق، فقد أُعيد فتح الطرق في أسرع وقت ممكن، ونفّذت سلطات الطرق عمليات إعادة الفتح حتى قبل وصول وزير الطرق والتنمية العمرانية".

وأضافت: "تم تصميم طرق بديلة واستخدامها للجسور المتضررة، ولكن نظرًا لموقع هذه الجسور على الأنهار وبداية موسم الأمطار الموسمية، فإن إعادة بنائها على رأس أولويات الحكومة بشكل عاجل".

وفي معرض شرحه لبعض الأضرار، أوضحت المتحدثة باسم الحكومة أن من بين الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للنقل: الهجوم على محطة السكك الحديدية الكبيرة عند تقاطع بندر عباس، وتدمير جسرين في جنوب البلاد، وتدمير جسرين في شمال شرقها، وتضرر مداخل مطارات إيرانشهر وسنندج وبندر عباس.

أكدت مهاجراني: "في إطار الإجراءات العاجلة والطارئة، تُعطي الحكومة الأولوية لإعادة فتح الطرق الحيوية في البلاد، وبعد ذلك، تأتي إعادة بناء الجسور والبنية التحتية المتضررة الأخرى على جدول الأعمال".

كما قالت بخصوص المطارات المتضررة: "يجب وضع حلول بديلة وبنية تحتية مناسبة لهذه المطارات، وسيستغرق تنفيذها بعض الوقت".

وقالت المتحدث باسم الحكومة: "لقد انهار مركز المراقبة البحرية للبلاد في تشابهار بعد ثلاث مراحل من الهجوم و11 ضربة صاروخية، ولكن على الرغم من هذه الهجمات، فإن الشعب الإيراني لم يفقد ذرة من حماسه وشرفه ومثابرته فحسب، بل تعززت هذه الروح بين الشعب أكثر من ذي قبل".

وأوضحت: تعطل مطار بوشهر بالكامل اثر الضربات الامريكية، ودُمِّرَت الطائرة التي استُهدِفَت مباشرةً بالصاروخ تدميراً كاملاً باستثناء جزء صغير من ذيلها. وكانت هذه الطائرة الجديدة قد شُرِيَت لخدمة الجمهور.

وتابعت: استشهد أكثر من 350 موظفًا حكوميًا أثناء تقديمهم للخدمات خلال هذه الأيام؛ من المهندسين العاملين على أبراج الاتصالات في هرمزجان إلى عمال الأسلاك والممرضات والأطباء وغيرهم من الموظفين الذين كانوا في الخدمة.

وصرحت مهاجراني قائلاً: "إن القوات المسلحة، من الجنود إلى القادة، تؤدي مهامها بثبات على نقاط الحدود، رغم درجات الحرارة التي تتجاوز 40 درجة مئوية والرطوبة التي تتجاوز 80%، مرتدين زيهم العسكري الكامل، وستراتهم، وقبعاتهم، وأحذيتهم، وهم جميعاً يقفون إلى جانب قضية إيران."

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