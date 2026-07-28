احتمال سماع دوي انفجار في جنوب وغرب أصفهان

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقال منصور شيشه فروش، في معرض إشارته إلى سماع أصوات انفجارات في بعض مناطق أصفهان: "إن هذه الأصوات ناتجة عن عمليات فنية ومراقبة لإتلاف الذخائر غير المنفجرة من فترة حرب رمضان".

وأضاف شيشه فروش، في معرض حديثه عن تنفيذ هذه العملية المتخصصة من قبل الفرق الفنية والهندسية المعنية، أن "نطاق تنفيذ هذه الانفجارات المراقبة شمل مناطق جنوب وغرب أصفهان، وبهارستان، وضواحي مرتفعات صفه، ومدينة أبريشم".

وأعلن المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة أصفهان أن توقيت تنفيذ هذه العملية كان من الصباح حتى بعد الظهر من اليوم، وقال: "تم اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمن المنطقة، ويُطلب من المواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات؛ لأن الوضع تحت السيطرة تماماً، ولا يوجد أي سبب للقلق".

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