الحرس الثوري الإيراني: استهداف القيادة المركزية للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن نص البيان جاء كالتالي:

بسم الله قاصم الجبارين

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

"أيها الشعب الإيراني العظيم وساطر الملاحم؛ لقد أذهل استمرار حضوركم الواعي في الميدان العالم، ودعاؤكم الصالح هو ضامن النصر لعمليات مقاتلي الإسلام.

رداً على الأعمال العدوانية للجيش الأمريكي القاتل للأطفال، قام مقاتلو القوات الجوفضائية الشجعان، قبل ساعات، باستهداف القاعدة الجوية ومركز القيادة المركزية للجيش الأمريكي في الأردن، بعدة صواريخ باليستية.

طالما استمرت التهديدات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستمرت الإجراءات غير القانونية والعدائية للقوات الأمريكية ضد مصالحنا، ستستمر المقاومة. يجب أن تتوقف تهديدات المسؤولين الأمريكيين والتدخلات غير القانونية ضد مصالحنا."

(وَما النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ)

/انتهى/