تبادل اتفاقية ترخيص حقوق نشر النسخة القيرغيزية من كتاب "حوكمة الصين تحت قيادة شي جين بينغ" في بيشكيك

وأفادت وكالة مهر للأنباء تم تبادل الاتفاقية بين دار نشر شينخوا ودار نشر ((أوسو جينفين)) وهي ودار نشر قيرغيزية.

يتضمن المجلد الأول من كتاب "حوكمة الصين تحت قيادة شي جين بينغ"، الذي جمعته وكالة أنباء ((شينخوا))، 26 تقريرا معمقا لـ ((شينخوا)) و41 صورة إخبارية، حيث يصور بوضوح المساعي العظيمة التي قادها الرئيس الصيني شي جين بينغ في دفع تنمية الصين ويوضح الحقيقة القوية والقوة العملية لفكر شي جين بينغ بشأن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد.

عند النشر، ستوفر النسخة القيرغيزية للقراء في قيرغيزستان مقدمة شاملة للإنجازات الرئيسية وممارسات الحوكمة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وفي القلب منها شي.

كما ستعرض الرؤية الواسعة والحنكة السياسية لـ شي كزعيم لحزب سياسي رئيسي في بلد كبير، مع الاستمرار في تعزيز الدعم الشعبي الذي يدعم الصداقة بين الصين وقيرغيزستان.

تعد دار النشر القيرغيزية ((أوسو جينفين))، ناشر الكتاب، مؤسسة رئيسية في قيرغيزستان للتعاون في النشر مع الصين. وقد شاركت منذ فترة طويلة في مشروعات تتضمن ترجمة متبادلة للأعمال الكلاسيكية، وتبادلات حقوق النشر، والتبادلات الشعبية والثقافية بين البلدين، وتمتلك قدرات ترجمة وتحرير وتوزيع محلية راسخة.

بعد إطلاق النسخ الإنجليزية والعربية والروسية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية ترخيص حقوق النشر للنسخة اليونانية، فإن أحدث تبادل في قيرغيزستان يساعد على مواصلة تقديم تنمية الصين في العصر الجديد ومشاركة خبرات حوكمة الصين مع العالم.