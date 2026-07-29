تقرير بحثي: منظمة شانغهاي للتعاون تشهد فرصا جديدة وسط التغيرات العالمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء صدر التقرير بعنوان "التمسك بالنزاهة والعدالة وتحسين الحوكمة العالمية -- الإنجازات والفرص والآفاق لتعاون منظمة شانغهاي للتعاون" عن مركز البحوث الوطني رفيع المستوى التابع لوكالة أنباء (شينخوا)، في بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان.

وقدم التقرير مراجعة منهجية للإنجازات الرائدة والتاريخية للمنظمة على مدى الأعوام الـ25 الماضية منذ تأسيسها وتحليلا معمقا للفرص الواسعة للتعاون في إطار المنظمة في ظل الوضع الدولي الراهن، وعرضا شاملا للآفاق الواسعة والأهمية العالمية لبناء مجتمع مصير مشترك للمنظمة.

وذكر التقرير أن منظمة شانغهاي للتعاون نمت لتصبح أكبر منظمة دولية إقليمية في العالم من حيث نطاقها الجغرافي وعدد سكانها.

وأشار التقرير إلى أن المنظمة، على مر السنين، تمسكت بالنزاهة والعدالة، وحسنت إطارها المؤسسي، وطبقت روح شانغهاي التي تستند إلى الثقة المتبادلة، والمنفعة المتبادلة، والمساواة، والتشاور، واحترام تنوع الحضارات، والسعي نحو التنمية المشتركة.

وأضاف التقرير أن المنظمة أصبحت قوة مهمة في تعزيز السلام والتنمية العالميين، وحماية النزاهة والعدالة الدوليتين.

وذكر أنه من المتوقع أن توسع منظمة شانغهاي للتعاون، خلال العقد المقبل، نطاق تعاونها في مجالات رئيسية، تشمل استراتيجيات التنمية، والارتباطية، والتحول الأخضر، والابتكار المالي، والتعاون الأمني، والتبادلات الشعبية، ما يدشن مرحلة جديدة من التنمية عالية الجودة تبشر بمزيد من الوحدة والتنسيق والحيوية والفعالية.

وبالنظر إلى المستقبل، أكد التقرير أن الدول الأعضاء في المنظمة ستستمر في لعب دور ريادي في تسريع بناء مجتمع مصير مشترك للمنظمة، مع العمل على أن تصبح بناة لنظام دولي عادل ومنصف ونماذج لنمط جديد من العلاقات الدولية.

كما ستواصل الدول الأعضاء في المنظمة إظهار مسؤولية المنظمة والتزامها في الشؤون العالمية، وتعزيز تماسكها وتأثيرها الدولي، والإسهام في بناء نظام حوكمة عالمية أكثر عدلا وإنصافا، والعمل مع جميع الأطراف نحو بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

نُشر التقرير كاملا باللغات الصينية والإنجليزية والروسية والقيرغيزية عبر المواقع الإلكترونية والمجلات ومنصات التواصل الاجتماعي وغيرها من القنوات ذات الصلة.