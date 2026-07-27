انطلاق منتدى وسائل الإعلام ومراكز الدراسات لمنظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك

وكالة مهر للأنباء: انطلقت في العاصمة القرغيزية بيشكيك أعمال منتدى وسائل الإعلام ومراكز الدراسات لمنظمة شنغهاي للتعاون (SCO Media and Think Tank Summit)، بمشاركة نحو 200 ممثل عن وسائل الإعلام، ومراكز الدراسات، والمؤسسات الحكومية، والمنظمات الدولية من 25 دولة، وذلك قبيل انعقاد القمة السادسة والعشرين لقادة المنظمة، وبالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها.

ويُعقد المنتدى خلال الفترة من 26 إلى 30 يوليو/تموز 2026، بتنظيم مشترك من وكالة الأنباء الوطنية القرغيزية «كابار» ووكالة الأنباء الصينية شينخوا

وتشارك مجموعة مهر الإعلامية بصفتها الممثل الوحيد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنتدى، حيث تشارك في الجلسات التخصصية واللقاءات الثنائية التي تعقد على هامش أعماله.

ويُرفع في دورة هذا العام شعار «روح شنغهاي في العصر الجديد.. من القيم المشتركة إلى التعاون العملي»، فيما يناقش المشاركون أربعة محاور رئيسية تشمل: تعزيز التكامل بين وسائل الإعلام ومراكز الدراسات لبناء توافق تنموي، والاستفادة من الإمكانات الإقليمية عبر التعاون العملي، وترسيخ العدالة والإنصاف في الحوكمة العالمية، وتعزيز التنسيق الاستراتيجي والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة في إطار منظمة شنغهاي للتعاون.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من رئيس دائرة السياسة الإعلامية في رئاسة جمهورية قرغيزستان داييزبيك أورونبيكوف، ومدير وكالة «كابار» الوطنية مدربك شرمتالييف، ونائب رئيس وكالة «شينخوا» شي يانتشون، وسفير الصين لدى قرغيزستان ليو جيانغ بينغ، إلى جانب ممثلين عن الأمانة العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون، وعدد من مديري وسائل الإعلام في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى المدير العام لمجموعة مهر الإعلامية محمد مهدي رحمتي.

ويتضمن جدول أعمال المنتدى مناقشة عدد من الملفات، أبرزها التحول الرقمي في وسائل الإعلام، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة الأخبار، والأمن السيبراني، ومكافحة الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، وتعزيز أمن المعلومات، وتطوير التعاون بين وسائل الإعلام ومراكز الدراسات، ودور الإعلام في تعزيز التقارب بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي.

كما يبحث المشاركون آليات إنشاء أطر دائمة للتعاون بين المؤسسات الإعلامية ومراكز البحوث، والتنسيق في التغطية المشتركة للأحداث الدولية الكبرى، وتعزيز برامج تبادل الصحفيين، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإيصال صوت منظمة شنغهاي إلى الساحة الدولية.

وأكد منظمو المنتدى أن الهدف الرئيس من هذا الحدث يتمثل في تعزيز التعاون بين وسائل الإعلام ومراكز الدراسات في الدول الأعضاء، وتطوير الحوار الإقليمي، ومواجهة حملات التضليل الإعلامي، والإسهام في بناء نظام عالمي أكثر عدالة واستنادًا إلى مبادئ «روح شنغهاي».

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