صدور النسختين القيرغيزية والروسية من تقرير بحثي عن "فكر شي جين بينغ بشأن بناء الحزب" في بيشكيك

وأفادت وكالة مهر للأنباء قد صدر التقرير بعنوان "السمات المعاصرة والأهمية العالمية لفكر شي جين بينغ بشأن بناء الحزب"، بالنسختين القيرغيزية والروسية بشكل مشترك من قبل مركز البحوث الوطني رفيع المستوى بمدرسة الحزب التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني (الأكاديمية الوطنية للحوكمة) ومركز البحوث الوطني رفيع المستوى التابع لوكالة أنباء ((شينخوا))، في العاصمة القيرغيزية.

يقدم التقرير شرحا معمقا للخصائص الفريدة والعوامل الرئيسية وراء استمرار نجاح الحزب الشيوعي الصيني وحيويته الدائمة.

يتألف التقرير من نحو 30 ألف رمز صيني، ويتناول بالتفصيل التطور والمبادئ الأساسية والخصائص النظرية والأهمية العالمية لفكر شي جين بينغ بشأن بناء الحزب، مقدما تفسيرا معمقا للأسباب الجوهرية التي جعلت الحزب الشيوعي الصيني، الذي يبلغ عمره قرنا من الزمان، نابضا بالحياة ومستمرا في النمو على نحو أقوى.

وقال التقرير إن الحزب الشيوعي الصيني حزب كرس نفسه لتحقيق سعادة الشعب الصيني وتجديد الشباب الوطني العظيم للأمة الصينية، إلى جانب سعيه الدؤوب نحو التقدم البشري والتناغم العالمي. إن فكر شي جين بينغ بشأن بناء الحزب، وهو الفكر الذي يقف عند ذروة تطور الحضارة السياسية الإنسانية، يرتكز على التأملات حول عالم اليوم ومستقبله فضلا عن ممارسات حوكمة الحزب الشيوعي الصيني، ويوفر تنويرا مهما للأحزاب السياسية في جميع البلدان، خاصة الأحزاب السياسية في بلدان الجنوب العالمي، في مساعيها للبناء.

وقال خبراء من الإعلام ومراكز البحوث وباحثون من دول منظمة شانغهاي للتعاون، ممن حضروا القمة، إن التقرير منشور مهم لفهم فكر شي جين بينغ بشأن بناء الحزب في منطقة المنظمة.

وقالوا إن التقرير يلخص بشكل منهجي النظريات الأصلية والنُهج العملية التي تدعم التحسين الذاتي للحزب الشيوعي الصيني الذي يظل شامخا لقرن من الزمان، مع معالجة تحديات الحوكمة التي تواجهها الأحزاب السياسية عادة في جميع أنحاء العالم. ووصفوا التقرير بأنه مرجع لا غنى عنه للحوار بين الأحزاب السياسية والبحوث الأكاديمية في إطار منظمة شانغهاي للتعاون.

وأضاف المشاركون أن نشر التقرير باللغتين القيرغيزية والروسية يُوفر للأحزاب السياسية ومراكز البحوث والمؤسسات الأكاديمية في جميع الدول الأعضاء في المنظمة مصدرا مهما لفهم الحزب الشيوعي الصيني وفلسفة الصين للحوكمة بشكل أفضل، قائلين إن ذلك سيُسهم أيضا في تعزيز التبادل بين الأحزاب السياسية والتعلم المتبادل في مجال الحوكمة، وتعميق الثقة السياسية المتبادلة في ظل روح شانغهاي، وترسيخ الأساس الفكري لبناء مجتمع مصير مشترك أوثق لمنظمة شانغهاي للتعاون.