قمة منظمة شانغهاي للتعاون لوسائل الإعلام ومراكز البحوث تستكشف رؤية جديدة للتنمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء تجمع القمة نحو 260 ممثلا من نحو 150 منظمة إعلامية رئيسية ومراكز بحوث رائدة وإدارات حكومية وأمانة منظمة شانغهاي للتعاون ومؤسسات أخرى.

وفي مراسم الافتتاح والجلسة الكاملة التي عُقدت يوم الاثنين، ناقش المشاركون موضوعات متنوعة تحت شعار "روح شانغهاي في العصر الجديد: من القيم المشتركة إلى التعاون العملي"، حيث أسهموا بخبراتهم وحلولهم لتعميق تعاون منظمة شانغهاي للتعاون في شتى المجالات.

روح شانغهاي توجه التعاون

في كلمته أمام قمة منظمة شانغهاي للتعاون في تيانجين في سبتمبر 2025، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ "منذ تأسيسها قبل 24 عاما، أرست منظمة شانغهاي للتعاون روح شانغهاي المتمثلة في الثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والمساواة والتشاور واحترام تنوع الحضارات والسعي نحو التنمية المشتركة. ومنذ ذلك الحين، عملت الدول الأعضاء بهذه الروح لتبادل الفرص والسعي نحو التنمية المشتركة. وقد حققت إنجازات رائدة وتاريخية في تنمية وتعاون منظمة شانغهاي للتعاون".

ويوافق العام الحالي الذكرى الـ25 لتأسيس منظمة شانغهاي للتعاون. ولطالما وجهت روح شانغهاي المنظمة للتحرك بثبات ونحو آفاق بعيدة.

وقال محمد مهدي رحمتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مهر الإعلامية الإيرانية، إن روح شانغهاي تمثل الأساس لتشكيل فهم مشترك بين الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون، مشيرا إلى أن هذا الفهم المشترك سيدفع عجلة التنمية وسيوجه بناء قدرات الدول الأعضاء في المسار الصحيح بطريقة محددة الأهداف.

وقال قدير بيك سارباييف، خبير بارز في أمانة منظمة شانغهاي للتعاون، إن المنظمة، انطلاقا من التمسك بروح شانغهاي، باتت قوة مؤثرة في منطقة أوراسيا، مضيفا أن صوتها أصبح بارزا بشكل متزايد على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ليصبح أكثر تأثيرا من أي وقت مضى.

وأوضح صبح الدين شمس الدين زاده، مدير وكالة الأنباء الوطنية الطاجيكية ((خوفار))، أن منظمة شانغهاي للتعاون باتت اليوم من أبرز نماذج التعاون متعدد الأطراف، إذ تجمع دولا من خلفيات ثقافية وتاريخية وإمكانات اقتصادية ومسارات تنموية مختلفة، انطلاقا من الاحترام المتبادل.

التعاون العملي في مختلف المجالات

على مدى السنوات الـ25 الماضية، نفذت الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون أنشطة تبادلات وتعاون في مختلف المجالات بشكل نشط، حيث أظهرت حيوية ونشاطا قويين.

وقال أندري موخار، المدير العام لوكالة (تيليغراف) البيلاروسية، إنه في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، تضطلع وسائل الإعلام بدور متزايد الأهمية في تشكيل رأي عام دولي موضوعي ونزيه. ويمكن أن يعزز تعميق التبادلات والتعاون في مجال الإعلام بين دول منظمة شانغهاي للتعاون جودة وكفاءة النشر الثقافي بشكل كبير.

وقال إيغور شيستاكوف، مدير مركز مبادرات الخبراء "أوي أوردو" في قيرغيزستان، إن القوة الناعمة لمنظمة شانغهاي للتعاون تتمتع بإمكانات فريدة وهائلة، مضيفا أن كيفية تحويل هذه الإمكانات القوية للدول الأعضاء إلى مشروعات تكامل حقيقية لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة.

وقال مارات أبو الخاتين، نائب المدير العام لوكالة أنباء (تاس)، إن (تاس) و(شينخوا) نظمتا حديثا المرحلة الأولى من المقابلات المشتركة في روسيا، وستجريان قريبا المرحلة الثانية في الصين.

وأضاف أن إقامة علاقات راسخة يرجع إلى التبادلات المعمقة والعمل المشترك والفهم الأعمق لحياة كل طرف، ومثل هذه العلاقات هي أساس روح شانغهاي.

السعي نحو التنمية المشتركة

قال ماكسات تشاكيف، رئيس غرفة التجارة الدولية لآسيا الوسطى، إن منظمة شانغهاي للتعاون أقامت حيزا من الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء ذات الثقافات والنماذج الاقتصادية والمصالح الوطنية المختلفة.

وأضاف أن مهمة المرحلة المقبلة تتمثل في ترجمة هذه الثقة المتبادلة إلى روابط اقتصادية وخلق مساحة للتنمية المشتركة وإضافة القيمة.

وقال ميرزوخيد رحيموف، رئيس قسم التاريخ المعاصر في أكاديمية العلوم في أوزبكستان، إن الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون تعمق شراكاتها الوثيقة في مشروعات التعليم والثقافة وتنمية الموارد البشرية، ما يعزز التبادلات والتعاون بين الشعوب.

وقال محمد ثاقب، الأمين العام للمجلس الاقتصادي والثقافي الهندي-الصيني، إن أهمية روح شانغهاي في العصر الجديد لا تكمن فقط في قدرتها على توحيد القيم المشتركة، بل أيضا في تعزيز بناء أنظمة مشتركة، لتكون بمثابة خطة عمل للحوكمة الشاملة.

وأضاف أن موضوع هذه القمة ليس مجرد عنوان، إنه دعوة لحث الشعوب على الترجمة الحقيقية لإعلان التعاون إلى أفعال.