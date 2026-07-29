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٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٣:٠٣ م

الخارجية الايرانية تدين العدوان الامريكي السعودي على العراق بشدة

الخارجية الايرانية تدين العدوان الامريكي السعودي على العراق بشدة

أدانت وزارة الخارجية بشدة الهجمات العدوانية التي شنتها الولايات المتحدة والسعودية على العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أدانت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة الهجمات العدوانية التي شنتها الولايات المتحدة والسعودية على بعض المناطق في العراق، بما في ذلك استهداف منشآت وأماكن تابعة لمؤسسات عراقية رسمية، بالإضافة إلى قوافل وخيم زوار الأربعين الحسيني(ع).

وشددت الخارجية الايرانية: تُمثل هذه الهجمات اعتداءً واضحًا على السيادة الوطنية ووحدة أراضي العراق، وانتهاكًا صارخًا للمادة الثانية، الفقرة الرابعة، من ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي، وتتماشى مع تطلعات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لتوسيع نطاق الحرب والصراع في منطقة غرب آسيا.

وأضافت: في الوقت الذي تعرب فيه وزارة الخارجية عن تعازيها في استشهاد مجموعة من الشعب العراقي الشريف خلال هذه الهجمات العدوانية، فإنها تؤكد على الدعم الكامل والتضامن التام من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع حكومة وشعب العراق، وتحمل النظام الأمريكي المحرض على الحرب وشركائه في المنطقة مسؤولية العواقب الخطيرة لهذه الأعمال الإجرامية واللاإنسانية والاستفزازية.

/انتهى/

رمز الخبر 1972692
جواد ماستری فراهانی

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