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٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ٢:٣٦ م

في أعقاب العدوان الأمريكي السعودي؛

ارتفاع عدد شهداء وجرحى قوات الحشد الشعبي إلى أكثر من 50 شخصاً

ارتفاع عدد شهداء وجرحى قوات الحشد الشعبي إلى أكثر من 50 شخصاً

أعلنت هيئة الحشد الشعبي عن ارتفاع عدد شهداء وجرحى العدوان الذي شنته السعودية وأمريكا فجر اليوم على مقارها في العراق.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "الجزيرة"، أن هيئة الحشد الشعبي أعلنت أن عدد شهداء العدوان المتوحش الذي شنته أمريكا والسعودية على مقارها ارتفع إلى 20 شهيداً.

وبحسب هذا التقرير، فقد بلغ عدد الجرحى في هذه الهجمات 32 شخصاً.

كما أصدر علي الزيدي، رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية، أمراً بعقد اجتماع أمني استثنائي، يُعقد بعد العدوان السعودي الأمريكي الذي استهدف مواقع قوات الحشد الشعبي فجر اليوم.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع التطورات الأمنية في العراق، ويتخذ القرارات اللازمة في هذا الشأن، على أن يصدر بيان بعد انتهائه.

يُذكر أن المعتدين الأمريكيين والسعوديين استهدفوا، فجر اليوم، قواعد الحشد الشعبي في محافظات كربلاء، ونينوى، والموصل، بغارات جوية.

وأضافت مصادر عراقية أن قواعد المقاومة في مدينة "آمرلي" بمحافظة صلاح الدين، ومدينة "الدبس" بمحافظة كركوك شمال العراق، تعرضت أيضاً لهجمات سعودية أمريكية.

/انتهى/

رمز الخبر 1972691

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