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٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٦، ١:٢٢ م

اليمن: نقف إلى جانب العراق؛ الرد على العدوان السعودي حق مشروع

اليمن: نقف إلى جانب العراق؛ الرد على العدوان السعودي حق مشروع

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية أن الرد على العدوان الأمريكي السعودي على العراق هو حق مشروع للشعب والمقاومة العراقية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "الميادين"، أن وزارة خارجية اليمن قالت إن "العدوان السعودي على الأراضي العراقية يشكل انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية".

وأكدت الوزارة أن "الرد على هذه الجريمة هو حق مشروع للعراق وشعبه ومقاومته، ونحن نؤيدهم في ذلك".

وكان المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية قد أدان، صباح اليوم، في بيان له، العدوان المشترك لأمريكا والسعودية على العراق، ووصفه بأنه "عمل غير قانوني وجبان، ويتعارض مع جميع القوانين والمواثيق الدولية".

واعتبرت أنصار الله أن هذا الهجوم هو "عدوان سافر على سيادة العراق وشعبه"، وأكدت أن هذه الخطوة هي استمرار لسياسات أمريكا والسعودية التوسعية في خدمة المشروع الصهيوني في المنطقة.

يُذكر أن الغارات الوحشية التي شنتها أمريكا والسعودية على مقار الحشد الشعبي في العراق، قد أسفرت حتى الآن عن 20 شهيداً و32 جريحاً.

/انتهى/

رمز الخبر 1972689

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