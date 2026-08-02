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٠٢‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ٥:١٥ م

الحرس الثوري في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد إسماعيل هنية:

الثأر لدماء القائد الشهيد للثورة و القائد الشهيد إسماعيل هنية أمر حتمي

الثأر لدماء القائد الشهيد للثورة و القائد الشهيد إسماعيل هنية أمر حتمي

أكد الحرس الثوري الإسلامي، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائد إسماعيل هنية، أن الثأر لدماء القائد الشهيد للثورة والشهيد إسماعيل هنية أمرٌ حتمي، وأن الرد على هذه الجرائم الكبرى سيكون قاسياً وحاسماً ومدوياً.

وأفادت وكالة مهر للأنباء شدد البيان على أن مؤامرة نزع سلاح حركة حماس لن تحقق أهدافها، وهي محكومة بالفشل منذ الآن، مؤكداً أن المقاومة الفلسطينية ستبقى شامخة ولن تنال منها هذه المخططات.

وأضاف الحرس الثوري: نبشر شعوب العالم بأن عزّة المقاومة المناهضة للصهيونية راسخة لا تتزعزع، وبفضل الله فإن النصر النهائي للشعب الفلسطيني على الاحتلال بات أقرب مما يتصور الأعداء.

وأكد البيان أن الخطاب المناهض للصهيونية لم يعد مقتصراً على محور المقاومة، بل أصبح اليوم الخطاب الغالب على مستوى العالم، في ظل اتساع دائرة التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية وتراجع شرعية الاحتلال.

رمز الخبر 1972778
محمدرضا غفاری

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