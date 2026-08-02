مقتل 7 أشخاص في هجوم انتحاري شمال غربي باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن وسائل إعلام باكستانية تابعة لجهاز الشرطة، أوضحت أن الحالة الصحية لبعض المصابين حرجة للغاية، مما يرجح ارتفاع حصيلة الضحايا خلال الساعات القادمة.



ووقع الهجوم الإرهابي اليوم في مدينة "سوات"، وهي المنطقة التي شهدت في السنوات الأخيرة مواجهات ضارية بين قوات الأمن الباكستانية وعناصر تنظيم "تحريك طالبان باكستان" الإرهابي، ونُفذت فيها عمليات عسكرية واسعة النطاق.



من جانبه، أدان وزير الداخلية الباكستاني التفجير الانتحاري، مؤكداً أن الاستجابة الفورية والسريعة لقوات الأمن أحبطت محاولة الانتحاري اقتحام مبنى الشرطة وتفجير نفسه في الداخل.



هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.



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