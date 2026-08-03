خلال لقائه بأسرة الشهيد سليماني..اللواء عبداللهي: قوات البسيج وجبهة المقاومة ازدادت بطولةً وشجاعةً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى اللواء علي عبداللهي، قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، خلال زيارته لمنزل الشهيد اللواء غلام رضا سليماني، القائد الراحل لمنظمة بسيج المستضعفين، وتحدث مع أسرة هذا الشهيد الجليل.

في بداية هذا الاجتماع، أشاد قائد مقر خاتم الأنبياء، مُحييًا ذكرى القائد الجليل، برفعته إلى السماء في خضم الجريمة الإرهابية الأمريكية الصهيونية البشعة خلال الحرب المفروضة الثالثة، واصفًا إياه بصفحة ذهبية في تاريخ التكريمات العسكرية والدينية للبلاد، مؤكدًا أن هذه الجريمة الوحشية لم تُضعف إرادة الشعب الإيراني، ولا سيما جنود الباسيج البواسل، بل دشّنت فصلًا جديدًا من الوعي الوطني والوحدة وقوة التعبئة الشعبية في مواجهة مؤامرات الغطرسة العالمية للعدو الأمريكي الصهيوني.

وفي هذا الاجتماع الصادق، ومن خلال تحليل الأبعاد الشخصية والأخلاقية لهذا الشهيد الجليل، اعتبر اللواء عبداللهی صبره وثباته النادرين في ذروة الأزمات الداخلية والمؤامرات الخارجية نموذجًا يُحتذى به لقادة الثورة الإسلامية. أشاد قائد خاتم الأنبياء بالسلوك التنظيمي الذي اتسم به هذا القائد الشهيد، مستندًا إلى أخلاقياته وانضباطه العسكري، مشيرًا إلى أن: "إدارته لمنظمة البسيج العظيمة كانت تجسيدًا ملموسًا للقيادة الواعية والروح الثورية. فقد ارتقى بالبسيج لتصبح قاعدة شعبية، بما يتماشى تمامًا مع إعلان المرحلة الثانية من الثورة وتوجيهات القائد الشهيد للثورة الاسلامیة(رضي الله عنه)، ولم يرَ قط أي تعارض بين الخطوط الثورية ومصالح النظام".

وفي إشارة إلى التخطيط الاستراتيجي والقدرة التخطيطية للشهيد سليماني، لا سيما خلال قيادته لمنظمة البسيج للفئات المهمشة، قال قائد مقر خاتم الأنبياء: "إن أعظم إنجازات الشهيد سليماني وإسهاماته تمثلت في التحول الجذري الذي طرأ على نظرة الناس إلى البسيج، من مجرد قوة عملياتية إلى قاعدة ضخمة لبناء القدرات في المجالات العلمية والتقنية والطبية والأمنية والثقافية. وبفضل تخطيطه الدقيق، استطاع تحويل البسيج إلى جامعة لتنمية المهارات وشبكة متخصصة لدعم جوهر الجمهورية الإسلامية".

واختتم حديثه قائلاً: "إنّ الذين سعوا إلى إيقاف هذا الدرب الإلهي بالجريمة والإرهاب، يرون اليوم أن قوات البسيج وجبهة المقاومة، بفضل دماء هذا الشهيد الطاهرة وجهود رفاقه النبيلة، قد ازدادت بطولةً وشجاعةً يومًا بعد يوم. إنّ درب الشهيد سليماني هو درب بناء قوة إيران بلا انقطاع، وستواصل القيادة المركزية لخاتم الأنبياء والقوات المسلحة الأخرى، ولا سيما قوات الباسيج، ذات القلوب الكبيرة والروح الثورية والواعية للعدو، نفس التدابير الوصائية والتخطيط الدقيق الذي اتبعه هو وغيره من القادة الشهداء في الدفاع عن الاستقلال ووحدة الأراضي والسيادة والأمن القومي ومبادئ الثورة الإسلامية، وفقًا لتوجيهات قائد الثورة والقائد العام للقوات المسلحة آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي (حفظه الله).

وفي هذا اللقاء، أعربت أسرة الشهيد الجليل اللواء غلام رضا سليماني عن تقديرها لحضور اللواء عبداللهی ورفاقه. مؤكدا على استمرارهم في مسيرة الشهيد في ظل ولاية الفقيه.

/انتهى/