ضربات صاروخية يمنية واسعة تستهدف المخا وباب المندب

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن وسائل إعلام يمنية بأن قوات أنصار الله أطلقت خمسة صواريخ باتجاه باب المندب، حيث تستهدف الهجمات اليمنية عادةً السفن المخالفة المرتبطة بالرياض في المنطقة.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن إطلاق القوات اليمنية صاروخين باليستيين باتجاه باب المندب.

كما أفادت التقارير بأن أنصار الله استهدفوا مواقع للعدو في البحر الأحمر ومدينة المخا.

وتأتي هذه الهجمات في ظل استمرار العمليات الصاروخية لأنصار الله خلال الأيام الماضية ضد مواقع وتجهيزات عسكرية تابعة للعدو السعودي، إضافة إلى استهداف مرتزقة الرياض في مدينة المخا.