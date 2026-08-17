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١٧‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ١:٠٠ م

ضربات صاروخية يمنية واسعة تستهدف المخا وباب المندب

ضربات صاروخية يمنية واسعة تستهدف المخا وباب المندب

أفادت تقارير إعلامية بشنّ قوات أنصار الله اليمنية هجمات صاروخية على مواقع للعدو في مدينة المخا ومنطقة باب المندب.

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن وسائل إعلام يمنية بأن قوات أنصار الله أطلقت خمسة صواريخ باتجاه باب المندب، حيث تستهدف الهجمات اليمنية عادةً السفن المخالفة المرتبطة بالرياض في المنطقة.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن إطلاق القوات اليمنية صاروخين باليستيين باتجاه باب المندب.

كما أفادت التقارير بأن أنصار الله استهدفوا مواقع للعدو في البحر الأحمر ومدينة المخا.

وتأتي هذه الهجمات في ظل استمرار العمليات الصاروخية لأنصار الله خلال الأيام الماضية ضد مواقع وتجهيزات عسكرية تابعة للعدو السعودي، إضافة إلى استهداف مرتزقة الرياض في مدينة المخا.

رمز الخبر 1973054
محمدرضا غفاری

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