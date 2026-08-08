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٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ١١:٤٩ ص

باكستان: يجب أن نتحد ضد إسرائيل.. التطبيع لا يُجدي نفعاً

باكستان: يجب أن نتحد ضد إسرائيل.. التطبيع لا يُجدي نفعاً

أكد وزير الدفاع الباكستاني على ضرورة وحدة الدول الإسلامية في مواجهة الكيان الصهيوني وتشكيل حلف إسلامي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مقابلة إعلامية بعد يوم من توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك مع السعودية وتركيا، شدد وزير الدفاع الباكستاني خواجه محمد آصف على ضرورة توحد العالم الإسلامي في مواجهة تهديد مشترك، ألا وهو الكيان الصهيوني.

وصرح قائلاً: ينبغي على الدول الإسلامية تشكيل تحالف واسع النطاق بهيكل مماثل لحلف شمال الأطلسي. ويتعين على الدول الأعضاء تجاوز الخلافات الثنائية لتشكيل كتلة دفاعية موحدة. إن تصرفات إسرائيل تستدعي رداً موحداً من الدول الإسلامية. إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لا يُفيد الدول الإسلامية. ويظل التضامن مع فلسطين شرطاً أساسياً للسياسة الإسلامية الإقليمية.

كما قال بشأن الهند: إن عناصر مدعومة من الهند، تنطلق من أفغانستان، تُوجه أنشطة إرهابية ضد باكستان. إن الصراعات الإقليمية الجارية، بما في ذلك المواجهة العسكرية الأخيرة مع الهند، تتطلب دراسة رسمية بدلاً من نقاش إعلامي.

وفي إشارة إلى الحرب ضد إيران، أكد آصف أيضاً أن التوترات الحالية في المنطقة تسلط الضوء على الحاجة إلى دبلوماسية إسلامية جماعية.

/انتهى/

رمز الخبر 1972871
جواد ماستری فراهانی

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