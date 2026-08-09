الجيش الأمريكي يخلي قاعدة الحرير بكردستان العراق

وأفادت وكالة مهر للانباء، انها أوضحت المصادر في حديثها لـ/المعلومة/ أن "الجهد الفني والهندسي للقوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة الحرير قرب أربيل بدأ بإخلاء مراكز الدعم اللوجستي داخل القاعدة، لا سيما المجمع الكبير الذي يقع في الجزء الشرقي"، لافتة إلى أن "إخلاء هذه المراكز يمثل المرحلة ما قبل الأخيرة في الانسحاب من هذه القاعدة، التي ستصبح خالية من الوجود الأمريكي نهاية شهر أيلول المقبل".



وأشارت إلى أن "الجزء الأكبر من القدرة العسكرية التي كانت متمركزة داخل الحرير انتقل باتجاه سوريا وتركيا، حيث تتواجد القواعد الأمريكية في كلا البلدين".



وبيّنت أن "قاعدة الحرير ربما ستصبح، خلال فترة قصيرة، ولأول مرة، خالية تمامًا من الوجود الأمريكي".



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