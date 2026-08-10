قائد الجيش يهنئ محسن رضائي على تعيينه امينا للمجلس الاعلى للأمن القومي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ اللواء امير حاتمي، القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في رسالة، محسن رضائي بمناسبة تعيينه ممثلاً لقائد الثورة الإسلامية في المجلس الأعلى للأمن القومي، وأميناً عاماً له.

نص الرسالة كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الدكتور محسن رضائي

أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أتقدم إليكم بخالص التهاني بمناسبة تعيينكم ممثلاً لقائد الثورة الإسلامية في المجلس الأعلى للأمن القومي، وكذلك بمناسبة انتخابكم من قبل فخامة رئيس الجمهورية أميناً لهذا المجلس.

لا شك أن هذا الاختيار الموفق يعكس ثقةً كبيرةً في خبرتكم ومعرفتكم والتزامكم وحكمتكم وكفاءاتكم القيّمة في مجالات الأمن القومي والاستراتيجي للبلاد، وذلك خلال سنوات طويلة من الخدمة المخلصة في النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي مناصب هامة ومؤثرة، لا سيما كقائد عام للحرس الثوري الإسلامي خلال عهد الدفاع المقدس، وأميناً لمجلس تشخيص مصلحة النظام، وغيرها من المسؤوليات التنفيذية والاستراتيجية الهامة.

إن حضوركم الفعال في عهد الدفاع المقدس المجيد، ودوركم في قيادة وإدارة تلك الحقبة المصيرية، إلى جانب سنوات خبرتكم الطويلة في أعلى مستويات صنع القرار ورسم السياسات في النظام، سيشكل بلا شك دعماً قيماً لأداء هذه المسؤولية الجليلة.

نأمل، بالاعتماد على توفيق الله، والاستفادة من الخبرات القيّمة والقدرات المتاحة، ومواصلة نهج التآزر والتنسيق والتكامل بين القوات المسلحة والجهات المسؤولة في مجال الأمن القومي، أن تُكلل جهودكم بالنجاح والدعم في تحقيق أهداف القائد الأعلى للقوات المسلحة، وضمان أقصى قدر من المصالح والأمن القومي للجمهورية الإسلامية الايرانية.

أدعو الله عز وجل أن يوفقكم ويزيدكم فخرًا وشرفًا في هذه المسؤولية الجليلة.

القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية

اللواء أمير حاتمي

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