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١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ١٠:٠٥ ص

عارف: البلاد في أمسّ الحاجة إلى الوحدة والتضامن والتلاحم الوطني أكثر من أي وقت مضى

عارف: البلاد في أمسّ الحاجة إلى الوحدة والتضامن والتلاحم الوطني أكثر من أي وقت مضى

أكّد النائب الأول لرئيس الجمهورية، خلال تهنئته لمحسن رضائي، على الأهمية البالغة لتعزيز التلاحم الوطني، ووحدة أركان النظام، ووضع سياسات دفاعية وأمنية ذكية لحماية المصالح الوطنية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار محمد رضا عارف، في رسالته التهنئة بمناسبة تعيين محسن رضائي ممثلًا لقائد الثورة الاسلامية وأمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، إلى الظروف الحساسة والمعقدة الراهنة، وشدّد على الأهمية البالغة لتعزيز التلاحم الوطني، ووحدة أركان النظام، ووضع سياسات دفاعية وأمنية ذكية لحماية المصالح الوطنية.

نص الرسالة كالتالي:

أخي العزيز، الدكتور محسن رضائي

أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو بمناسبة تعيينه الكريم ممثلًا لقائد الثورة الاسلامية وأمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي.

في ظل الظروف الحساسة والمعقدة الراهنة، حيث تشتد حاجة البلاد إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن والتلاحم أكثر من أي وقت مضى، يُعدّ وضع سياسات دفاعية أمنية ذكية، والاعتماد على الخبرات المتراكمة في الحكم، خطوةً حيويةً في سبيل صون المصالح الوطنية وسلطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولا شك أن سجل فخامتكم الحافل بالإنجازات خلال فترة الدفاع المقدس، وجهودكم المتواصلة في المجالات الاستراتيجية، سيشكل رصيدًا ثمينًا لترسيخ الوحدة بين أركان النظام، وتعزيز قدرات البلاد، وصون الاستقرار الوطني.

ويُؤمل أن تُوفقوا، بالتوكل على الله عز وجل، وبنظرة معتدلة متفائلة، وبمبدأ التعاطف والوحدة الوطنية، في تحقيق رؤى قائد الثورة الاسلامية، وتعزيز الأمن المستدام، وتقوية رأس المال الاجتماعي للبلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1972914
جواد ماستری فراهانی

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