قائد الحرس الثوري یهنأ محسن رضائي على تعيينه امينا للمجلس الاعلى للأمن القومي الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر قائد الحرس الثوري الإسلامي رسالة تهنئة بمناسبة تعيين محسن رضائي أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي وممثلا لقائد الثورة الاسلامية فيه. وفيما يلي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ الكريم، السيد الدكتور محسن رضائي

الممثل المحترم لقائد الثورة الإسلامية وأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أتقدم إليكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة تعيينكم الموفق والحكيم في منصب "ممثل قائد الثورة الإسلامية في المجلس الأعلى للأمن القومي" و"أمينا له".

إن سجل معاليكم المتميز والمشرف في مختلف المجالات، ولا سيما قيادتكم للحرس الثوري الإسلامي لمدة ستة عشر عامًا، وخاصة خلال فترة الدفاع المقدس التي امتدت لثماني سنوات، وتأسيسكم لجهاز استخبارات الحرس الثوري، وشغلكم منصب أمين سر مجلس تشخيص مصلحة النظام لمدة أربعة وعشرين عامًا، ومنصبكم المساعد الاقتصادي لرئيس الجمهورية، ودوركم المحوري في صياغة وثيقة رؤية الدولة، كل ذلك يُظهر قدرة أخيكم العزيز الفريدة على إدارة الظروف المعقدة والاستراتيجية الراهنة.

ولا شك أن وجود معاليكم، أحد أبرز الشخصيات وأكثرها خبرة في الجمهورية الإسلامية، والذي يتمتع برؤية استراتيجية واستشرافية، في المجلس الأعلى للأمن القومي، من شأنه أن يعزز التنسيق الاستراتيجي بين الميدان والدبلوماسية، والأمن الاقتصادي والسياسي، من خلال نهج واعد للمقاومة والحكم الرشيد.

يُعلن الحرس الثوري الإسلامي، بوصفه ذراعًا من أذرع ولاية الفقيه، استعداده التام لأي تعاون في سبيل تحقيق أهداف القائد الأعلى للقوات المسلحة.

نسأل الله العلي القدير أن يوفق فخامتكم في خدمة النظام والثورة الإسلامية والوطن الإيراني الكريم.

القائد العام للحرس الثوري الإسلامي

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