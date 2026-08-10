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١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٦، ١١:٢١ ص

ولايتي: رؤية "محسن رضائي" الاستراتيجية دعامة فاعلة لصون المصالح الوطنية

ولايتي: رؤية "محسن رضائي" الاستراتيجية دعامة فاعلة لصون المصالح الوطنية

كتب مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية "علي أكبر ولايتي"، في رسالة هنأ فيها "محسن رضائي" بتعيينه أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي، قائلا: انطلاقا من معرفتي بأخي وصديقي العريق، فإنني على يقين بأن رؤيته الاستراتيجية وروحه الثورية ستشكلان دعامة فاعلة لصون أمن إيران ومصالحها الوطنية.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن " ولايتي" كتب اليوم الاثنين في تدوينة عبر منصة "إكس"في رسالة تهنئة لرضائي بمناسبة تعيينه أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي: في خضم التحولات العميقة التي تشهدها الجغرافيا السياسية في المنطقة والعالم، فإن الثقة بالكوادر المجربة التي تربت في مدرسة إمامي الثورة، وتكوّنت خبراتها في ميادين الإدارة الصعبة، تعكس حكمة قائد الثورة الإسلامية وبعد نظره.

وأضاف: بناء على معرفتي بأخي وصديقي العريق، الدكتور محسن رضائي، الذي أمضينا سنوات الدفاع المقدس في خندقين، لكن تحت راية هدف مشترك واحد، فإنني على يقين بأن رؤيته الاستراتيجية وروحه الثورية ستشكلان دعامة فاعلة لصون أمن إيران ومصالحها الوطنية.

المصدر: ارنا

/انتهى/

رمز الخبر 1972917

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