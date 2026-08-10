قائد الثورة يصدر احكام تنصيب 6 قادة عسكريين بينهم رئيس الأركان وقائدي الحرس الثوري والتعبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، أصدر مراسيم منفصلة كلّف بموجبها ستة من كبار القادة والمسؤولين في القوات المسلحة بمهام ومناصب جديدة.

وبموجب هذه المراسيم، تم تعيين اللواء الطيار علي عبد اللهي رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فيما عُيّن العميد كيومرث حيدري نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

كما تم تعيين العميد أحمد وحيدي قائداً عاماً للحرس الثوري بعد منحه رتبة لواء، فيما تولى اللواء مصطفى إيزدي منصب نائب القائد العام للحرس الثوري.

وشملت التعيينات أيضاً إسناد قيادة القوة البحرية التابعة للحرس الثوري إلى الأدميرال علي عظمائي، وتكليف حجة الإسلام والمسلمين حسين طائب برئاسة منظمة تعبئة المستضعفين.