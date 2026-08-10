تعيين العميد كيومرث حيدري نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، القائد العام للقوات المسلحة، أصدر مرسوماً بتعيين العميد كيومرث حيدري نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وجاء في نص المرسوم:

بسم الله الرحمن الرحيم

العميد كيومرث حيدري،

نظراً إلى التزامكم وكفاءتكم وخبراتكم القيّمة، وبناءً على اقتراح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، أعيّنكم نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

ويُنتظر منكم الإسهام في الارتقاء بالقدرات الدفاعية والأمنية، وتعزيز البنية المعنوية والروح الجهادية للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والاهتمام بالاحتياجات المعيشية لأفراد القوات، مع مراعاة توجيهات رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

آمل أن تكون عناية سيدنا (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) وأدعيته سبباً في تحقيق المزيد من التوفيق لكم ولجميع أفراد القوات المسلحة.

السيد مجتبى الحسيني الخامنئي