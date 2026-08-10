تعيين العميد مصطفى إيزدي نائباً للقائد العام للحرس الثوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، القائد العام للقوات المسلحة، أصدر مرسوماً بتعيين اللواء في الحرس الثوري مصطفى إيزدي نائباً للقائد العام للحرس الثوري الإسلامي.

وجاء في نص المرسوم:

بسم الله الرحمن الرحيم

اللواء في الحرس الثوري مصطفى إيزدي،

نظراً إلى التزامكم وكفاءتكم وخبراتكم القيّمة، وبناءً على اقتراح القائد العام للحرس الثوري، أعيّنكم نائباً للقائد العام للحرس الثوري الإسلامي.

ويُنتظر منكم الاضطلاع بدور جهادي في الارتقاء بمستوى الجاهزية التنظيمية، من خلال توزيع الأدوار والمهام بما يتماشى مع توجيهات القائد العام للحرس الثوري.

آمل، بفضل العناية الإلهية وفي ظل أدعية سيدنا(عجّل الله تعالى فرجه الشريف) المباركة، أن تنال جميع القوات المسلحة في النظام الإسلامي مزيداً من التوفيق وأن تحقق مختلف أشكال الفتح والنصر.

السيد مجتبى الحسيني الخامنئي