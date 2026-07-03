إعلان كبار القادة استعدادهم للثأر لدماء قائد الثورة الشهيد

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه تم نشر رسالة منسوبة إلى مجموعة من كبار قادة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وممثلي ولي الفقيه، أعلن فيها الموقعون دعمهم لقائد الثورة الإسلامية، وأكدوا استعدادهم لتنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة، ومتابعة "الثأر".

وفي نص هذه الرسالة، أشار الموقعون إلى استشهاد آية الله السيد علي الحسيني الخامنئي، ووصفوا هذا الحدث بأنه خسارة كبيرة، وأعلنوا استعدادهم حتى الموت لتنفيذ أوامر قائد الثورة الإسلامية وتحقيق الأهداف المرجوة.

وبحسب النص المنشور، فإن أسماء ومناصب الموقعين هي كالتالي:

العميد أيوب سليماني، نائب التنسيق في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

علي سعيدي، رئيس مكتب الشؤون العقائدية والسياسية للقائد العام للقوات المسلحة.

اللواء أمير حاتمي، القائد العام للجيش الإيراني.

اللواء محمد علي عزيز جعفري، قائد مقر بقیة الله الأعظم الثقافي والاجتماعي في الحرس الثوري.

السيد عبد الفتاح نواب، ممثل ولي الفقيه في منظمة الحج والزيارة.

عبد الله حاج صادقي، ممثل ولي الفقيه في الحرس الثوري الإسلامي.

عباس محمد حسني، رئيس المنظمة العقائدية والسياسية للجيش.

محمد قمي، رئيس منظمة الدعاية الإسلامية.

غلام حسين رمضاني، رئيس مكتب تخطيط حماية القوات المسلحة.

العميد أحمد رضا رادان، القائد العام للشرطة الإيرانية.

علي شيرازي، رئيس المنظمة العقائدية والسياسية لقيادة الشرطة.

العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

السيد ضياء الدين آغا جان بور، رئيس المنظمة العقائدية والسياسية لوزارة الدفاع.

العميد مجيد ابن الرضا، القائم بأعمال وزير الدفاع.

العميد علي بور، رئيس استخبارات الحرس الثوري.

العميد سيد حجت الله قريشي، نائب التنسيق في الحرس الثوري.

العميد محمد جواد زاده كمند، قائد مقر التدريب المركزي للمجندين في القوات المسلحة.

العميد أبو الفضل شكارجي، نائب الشؤون الثقافية والدعاية الدفاعية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

العميد محمد كرمي، قائد القوات البرية للحرس الثوري.

العميد إسماعيل أحمدي مقدم، رئيس جامعة الدفاع الوطني العليا.

العميد حسن حسن زاده، قائد فيلق طهران الكبير التابع للحرس الثوري.

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