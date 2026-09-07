حيدري: تغيير إيران لمعادلات الحرب كان خارج حسابات العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال العميد حيدري، خلال الدورة الثانية عشرة للتدريب النظري في معارف الحرب، التي أقيمت في جامعة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي، إن العدو كان قد وضع، قبل اندلاع المواجهات، مجموعة من السيناريوهات والحسابات، وسعى إلى استخدام الحرب الهجينة وعناصر تابعة له داخل البلاد لإثارة الفوضى وانعدام الأمن وزعزعة الاستقرار في إيران.

وأضاف أن «الخطأ في حسابات العدو» كان أحد العوامل المهمة في المواجهات الأخيرة، موضحاً أن أحد أبرز عوامل الصراع بين الحق والباطل يتمثل في سوء تقدير العدو، الذي يواصل محاولة تقييم قدرات الشعب الإيراني وإرادته وطاقاته بصورة خاطئة، الأمر الذي يمهد لهزيمة حساباته.

مضيق هرمز ورقة استراتيجية مؤثرة

وأشار حيدري إلى أن مضيق هرمز يمثل إحدى القضايا المهمة والاستراتيجية في المنطقة، مؤكداً أن توجيهات قائد الثورة الإسلامية وقدرات القوات والمعدات الإيرانية منحت البلاد قدرة واسعة على التأثير في المعادلات الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية، من خلال الاستفادة من قدراتها الاستراتيجية، تمكنت من إحداث تأثير كبير في المعادلات الاقتصادية العالمية.

ووصف نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الالتزام الكامل بتوجيهات الولي الفقيه بأنه أحد أهم عوامل نجاح الشعب الإيراني خلال الحرب التي استمرت 40 يوماً، مؤكداً أن العدو لم يكن يتصور أن تتمكن إيران من تغيير معادلات الحرب وتوسيع ساحة المواجهة إلى مستوى إقليمي.

الدفاع الجوي في الخطوط الأمامية

وفي إشارة إلى دور قوات الدفاع الجوي خلال المواجهات الأخيرة، قال حيدري إن قوات الدفاع الجوي كانت في الخطوط الأمامية للدفاع خلال الحربين اللتين استمرتا 12 و40 يوماً، مؤكداً أنها أدت دوراً مهماً في الدفاع عن البلاد من خلال الصمود والشجاعة.

وشدد على أهمية نقل تجارب وذكريات ودروس مرحلة الدفاع المقدس إلى الجيل الشاب، مؤكداً أن الاستفادة من هذه التجارب تساعد في توضيح مختلف أبعاد مرحلة الدفاع المقدس، وكذلك أسباب وكيفية اندلاع حربَي الـ12 والـ40 يوماً للأجيال المقبلة.

مثلث قوة الجمهورية الإسلامية

وشبّه حيدري اقتدار الجمهورية الإسلامية بمثلث قوة، موضحاً أن ضلعه الأول هو الولي الفقيه الذي أظهر للشعب، خلال المراحل الصعبة، طريق الصراط المستقيم من خلال التوعية والتوجيه.

وأضاف أن الضلع الثاني يتمثل في القوات المسلحة التي تدافع بكل طاقتها عن استقلال البلاد وأمنها وسلامة أراضيها في ظل ولاية الفقيه، فيما يمثل الشعب الضلع الثالث، من خلال حضوره الواعي وفي الوقت المناسب في مختلف الساحات وإسهامه في إحباط مخططات العدو ومؤامراته.

وأكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في ختام حديثه ضرورة تعزيز التآزر الداخلي، مشدداً على أن اقتدار الجمهورية الإسلامية ونجاحها ثمرة التلاحم بين القيادة والقوات المسلحة والشعب، وهي ثلاثة أضلاع متينة حالت دون تحقيق العدو أهدافه.

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