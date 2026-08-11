قاليباف يهنئ القادة العسكريين الجدد في القوات المسلحة بمناسبة تعيينهم

أفادت وكالة مهر للأنباء، ان قاليباف وجه التهاني للواء الطيار علي عبداللهي لتعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية واللواء احمد وحيدي لتعيينه قائدا عاما للحرس الثوري والادميرال علي عظمائي لتعيينه قائدا للقوات البحرية للحرس الثوري ورئيس منظمة التعبئة حجة الاسلام حسين طائب.

وفيما يلي نص رسالة التهنئة التي بعثها قاليباف الى اللواء عبداللهي:

"أخي الكريم، اللواء الطيار علي عبداللهي،

أتقدّم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة تعيينكم من قبل القائد العام للقوات المسلحة رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

لا شك أن تولي منصبٍ بالغ الأهمية والحساسية على المستوى الاستراتيجي، وخاصة في درب قادة كبار مثل الفريق الشهيد باقري واللواء الشهيد موسوي، الذين حملوا راية هذا الموقع قبلكم وقدّموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن الإسلام واستقلال وعزّة إيران الحبيبة، هو مسؤولية ثقيلة وفي الوقت ذاته مفخرة عظيمة.

إن حضوركم الفاعل في قيادة الحرب المفروضة الثالثة وإظهار قوة القوات المسلحة المضحّية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يشكّل صفحة مشرقة في سجلكم.

إن سجلاتكم القيّمة، وخبراتكم الطويلة في مختلف ميادين القيادة والإدارة، وروحكم الشجاعة، والمسؤولية، والإدراك العميق لمقتضيات الدفاع والأمن الوطني، تشكّل رصيداً ثميناً لتحمل هذه المهمة العظيمة.

إن قواتنا المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى قادة يمتلكون، إلى جانب القوة والصلابة، فهماً صحيحاً للميدان، ويتحمّلون بشجاعة مسؤولية القرارات المصيرية في الأوقات الصعبة.

نسأل الله أن تظل راية القوّة والأمن لإيران العزيزة مرفوعة ابدا، ببركة دماء شهداء الثورة الإسلامية، ولا سيما شهداء الحرب المفروضة الثالثة، وتحت ظل توجيهات قائد الثورة الإسلامية، وأن تبقى هذه الراية أكثر ثباتا من أي وقت مضى.

أهنئكم بهذه المسؤولية يا أخي العزيز، وأسأل الله تعالى مزيد التوفيق لكم ولجميع القوات المسلحة في بلادنا.

*قاليباف يهنئ اللواء وحيدي بمناسبة تعيينه قائداً عاماً للحرس الثوري

وبعث قاليباف، في رسالةٍ الى اللواء أحمد وحيدي، تهانيه بمناسبة تعيينه قائداً عاماً لحرس الثورة الإسلامية.

وجاء في الرسالة التي بعثها رئيس مجلس الشورى الاسلامي بالمناسبة:

"أخي الكريم، اللواء أحمد وحيدي

أتقدّم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة تعيينكم من قبل القائد العام للقوات المسلحة قائداً عاماً لحرس الثورة الإسلامية.

إن تولي هذه المسؤولية الجسيمة على عاتق قائدٍ من ذوي الخبرة والسجلات القيّمة، كقيادة فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية، وتولي وزارة الداخلية، والإدارة المقتدرة للحرس الثوري البطل في الحرب المفروضة الثالثة، وذلك امتداداً لمسيرة القادة الشهداء أمثال الشهيد الزاخر بالفخر حسين سلامي، والشهيد الشامخ محمد باكبور، وآلاف الشهداء من منتسبي الحرس، يبشّر باستمرار صلابة واستعداد هذه المؤسسة الثورية.

لقد أثبت الحرس الثوري أنه معقل آمن وقوي للشعب الإيراني الكريم، وببركة دماء شهدائه الطاهرة، كان وفيّاً خلال الحرب المفروضة الأخيرة، وسيبقى بقيادتكم الشجاعة، داعماً قوياً لسلامة أراضي إيران وعزّتها.

لقد أثبتم أن الحمية والشجاعة تنتقلان من القادة إلى الجنود، وكما في سجلاتكم القيادية والإدارية السابقة، استفاد حرس الثورة الإسلامية في الدفاع المقدس الأخير من قدراتكم القيادية، وروحكم الجهادية، وحزمكم في اتخاذ القرارات.

هذه الشجرة الطيبة، إرث الإمام الخميني (قدس سره الشريف)، وأحد الدعائم الراسخة للثورة الإسلامية، والتي أثبتت خلال المسيرة الجهادية لآية الله العظمى الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي (رضوان الله تعالى عليه)، قدراتها الهائلة في ميادين الدفاع والأمن والمقاومة والتنمية.

واليوم، يُتوقّع منكم، بالاستفادة من توجيهات قائد الثورة الرشيد آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (حفظه الله تعالى)، وتفعيل جميع الطاقات البشرية والعلمية والدفاعية للحرس الثوري، مواصلة هذا الدرب النير بقوة.

أهنئكم بهذه المسؤولية يا أخي العزيز، وأسأل الله تعالى مزيد التوفيق لكم ولجميع منتسبي حرس الثورة الإسلامية."

المصدر:تسنيم

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