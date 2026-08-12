المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا مواقع ومستودعات أسلحة سعودية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أعلن استهداف مراكز تجمع العسكريين السعوديين، ومستودعات أسلحتهم، ومراكز قيادتهم في منطقة المخا، وكذلك معسكر تداوين في محافظة مأرب.

وأوضح أن هذه العملية نُفذت باستخدام عدد كبير من الصواريخ والمسيّرات، وأن الأهداف المحددة أُصيبت بدقة.

وقال إن هذه الهجمات أوقعت عشرات القتلى والجرحى، من بينهم سعوديون.

وشدد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية على أن العمليات ضد تجمعات القوات السعودية ستستمر.

وحذّر أيضاً القوات اليمنية المغرر بها والمضللة من مواصلة التعاون مع الأطراف الخارجية، ووصفه بالخيانة، داعياً إياهم إلى التوقف قبل فوات الأوان.

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