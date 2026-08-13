تفكيك خليتين لجماعة إرهابية تكفيرية في جنوب شرق البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وزارة الأمن الإيراني أصدرت بياناً أعلنت فيه تفكيك نواتين عملياتيتين لجماعة إرهابية تكفيرية، مع اعتقال أربعة إرهابيين ومقتل اثنين آخرين في جنوب شرق البلاد.

وجاء نص بيان وزارة الأمن كالتالي:

بسمه تعالى

نحيط المواطنين الكرام علماً بأنه بفضل الله، وفي استمرار للإجراءات الهجومية الدفاعية التي ينفذها عناصر وضباط مديرية الأمن سيستان وبلوشستان، وبالتعاون مع مقاتلي مقر القدس التابع للقوة البرية للحرس الثوري وأبطال قوات الشرطة، تم تحديد هوية نواتين منظمتين أجنبيتين من الجماعات الإرهابية التكفيرية المرتبطة بأجهزة التجسس التابعة للعدو الأميركي الصهيوني، وذلك عند دخولهما البلاد، وقبل أي عمل عدائي، وفي سلسلة عمليات نفذتها قوات الأمن في المحافظة في مدينة خاش، تم اعتقال 4 إرهابيين ومقتل اثنين آخرين في اشتباك مسلح.

وكانت هاتان النواتان العملياتيتان المدربتان الأجنبيتان، المرتزقتان للعدو الأميركي الصهيوني، تعتزمان تنفيذ مشروع العدو في زعزعة أمن المحافظة وضرب البنى التحتية الاقتصادية في جنوب المحافظة، لكن تم تحديدهما وتفكيكهما قبل أي إجراء.

كما تم، في استمرار لسلسلة إجراءات قوات حفظ الأمن لضمان الأمن الاجتماعي للمواطنين في المحافظة، تم تفكيك عصابة منظمة مؤلفة من 4 أشخاص، كانت تسعى لاختطاف المواطنين في مدينة زاهدان وابتزاز عائلاتهم وتم اعتقالهم مع كميات من الأسلحة والمعدات.

مديرية الأمن في محافظة سيستان وبلوشستان

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