اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران والنمسا

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي والسيدة بياته ماينل رايزينغر، وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والنمسا، أجريا اتصالاً هاتفياً تبادلا خلاله الآراء حول آخر التطورات والقضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

واستعرض وزير الخارجية الإيراني آخر التطورات الإقليمية، ومنها المحادثات الإيرانية العُمانية لتنظيم آليات إدارة مضيق هرمز مستقبلاً، مشيراً إلى أن الوضع الراهن هو نتيجة العدوان غير القانوني الأميركي والإسرائيلي على إيران، وأنه رغم دخول الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العملية الدبلوماسية بحسن نية، وتوقيع تفاهم إنهاء الحرب، فإن الجانب الأميركي، بنقضه بنود التفاهم وفرضه حصاراً بحرياً على إيران، وتنفيذه هجمات واسعة ضد أهداف عسكرية ومدنية إيرانية، تسبب في تصعيد التوتر وجعل مضيق هرمز غير آمن.

كما أشار وزير الخارجية الإيراني إلى استمرار الجرائم البشعة للكيان الصهيوني ضد شعبي غزة ولبنان، معتبراً أن الموقف السلبي للاتحاد الأوروبي والدعم الشامل من بعض الدول الأوروبية لهذا الكيان، هو العامل الرئيسي في استمرار الاحتلال والإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في نهجه تجاه قضايا منطقة غرب آسيا.

كما أدان عراقجي الموقف التدخلي للاتحاد الأوروبي ضد إيران ودعمه للعناصر الإرهابية المعادية لإيران.

ومن جانبها، استعرضت وزيرة خارجية النمسا موقف بلادها من الأوضاع في المنطقة، مؤكدة على أهمية عودة الاستقرار والأمن إلى المنطقة، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها عبر الحلول الدبلوماسية.

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