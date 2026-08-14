تفكيك بقايا فريق إرهابي في جنوب سيستان وبلوشستان

أفادت وكالة مهر للأنباء أن دائرة العلاقات العامة لمقر القدس التابع للقوة البرية للحرس الثوري أعلنت أنه بعد مقتل عنصرين من إحدى الجماعات الإرهابية في 7 أغسطس في جنوب محافظة سيستان وبلوشستان، وبعد أسبوع من الإحاطة الاستخباراتية الدقيقة وتعقب العناصر المتبقية من هذا الفريق، تمكن كوادر وعناصر مقر القدس التابع للقوة البرية للحرس الثوري وجهاز استخبارات الحرس الثوري في سيستان وبلوشستان، صباح اليوم ، من اعتقال عنصر آخر من أعضاء هذا الفريق، مع كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات المتفجرة والاتصالات في جنوب المحافظة.

وكان أعضاء هذا الفريق المتبقون يعتزمون تنفيذ عمليات إرهابية ضد أهداف محددة سلفاً في جنوب المحافظة.

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