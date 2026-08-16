اللواء وحيدي مخاطبا القوات المسلحة: ألحقتم هزيمة بالجيش الأكثر تسليحاً في تاريخ العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب اللواء أحمد وحيدي، القائد العام للحرس الثوري، في منشور على أكس: "في حرارة الجنوب الحارقة، وبرد المرتفعات الشمالية، وتحت نيران العدو الكثيفة، تمكنتم من ألحاق الهزيمة بالجيش الأكثر تسليحاً في تاريخ العالم من خلال عمليات هجومية ودفاعية ناجحة".