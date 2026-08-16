وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب اللواء أحمد وحيدي، القائد العام للحرس الثوري، في منشور على أكس: "في حرارة الجنوب الحارقة، وبرد المرتفعات الشمالية، وتحت نيران العدو الكثيفة، تمكنتم من ألحاق الهزيمة بالجيش الأكثر تسليحاً في تاريخ العالم من خلال عمليات هجومية ودفاعية ناجحة".
اللواء وحيدي مخاطبا القوات المسلحة: ألحقتم هزيمة بالجيش الأكثر تسليحاً في تاريخ العالم
أشاد القائد العام للحرس الثوري اللواء احمد وحيدي، بجهاد مقاتلي الإسلام على مدى ستة أشهر، مؤكداً لقد الحقتم هزيمة بالجيش الأكثر تسليحاً في تاريخ العالم.
رمز الخبر 1973037
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