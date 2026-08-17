الكيان الصهيوني ليس بمستوى خوض حرب مع إيران

وأفادت وكالة مهر للانباء قال جواني، في مقابلة مع برنامج إخباري، إن التعيينات الجديدة في القوات المسلحة الإيرانية تأتي بما يتناسب مع الظروف الراهنة، وتهدف إلى تحديث العقيدة الدفاعية وتعزيز الردع ومواجهة التهديدات.

وأضاف أن التوجيهات الصادرة للقادة العسكريين الجدد تتضمن إعادة تنظيم القدرات الدفاعية وجعلها أكثر فاعلية، مشيراً إلى التأكيد على امتلاك القوات المسلحة القدرة على اتخاذ إجراءات استباقية ومفاجآت استراتيجية في مواجهة أي تهديد.

وشدد نائب المسؤول السياسي في الحرس الثوري على أن إيران لم تكن البادئة بأي حرب، وأن إجراءاتها العسكرية تأتي في إطار الدفاع عن البلاد، رغم إمكانية أن تتخذ طابعاً هجومياً في مواجهة تهديدات العدو.

وتابع جواني أن الولايات المتحدة وإسرائيل أخطأتا في حساباتهما خلال المواجهة الأخيرة، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية لن تسمح بتكرار أي هجوم مباغت، وأن على الخصوم أن يتوقعوا «مفاجآت استراتيجية».

كما وصف جواني الكيان الصهيوني بأنه قوة بالوكالة للولايات المتحدة والغرب في المنطقة، مؤكداً أن مشاركته في الحرب الأخيرة تمت بدعم أمريكي مباشر، وأنه لا يمتلك بمفرده القدرة على خوض حرب شاملة ضد إيران.