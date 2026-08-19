تأكيد إيران وإندونيسيا على توسيع التعاون البيئي في إطار بريكس

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن منظمة حماية البيئة الإيرانية أن شينا أنصاري، نائبة الرئيس ورئيسة منظمة حماية البيئة، التقت على هامش قمة وزراء البيئة لبريكس في نيودلهي، بوزير البيئة الإندونيسي محمد جمهور هدايت، وبحثت معه تطوير التعاون البيئي بين البلدين.

وقالت أنصاري، خلال اللقاء، إن هناك قدرات مشتركة بين إيران وإندونيسيا في المجال البيئي، واعتبرت تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل الخبرات والمعرفة التقنية، وتطوير التعاون الخبيري أمراً ضرورياً.

وأشارت إلى أهمية حماية التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية والغابات والموارد المائية والنظم البيئية البحرية، ومكافحة التغير المناخي وإدارة النفايات، مؤكدة على نقل الخبرات في هذه المجالات.

كما شدد وزير البيئة الإندونيسي على تطوير التفاعلات والتعاون الفني والتخصصي في المجال البيئي بين البلدين.

وأشار إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها إندونيسيا في مجال مكافحة التلوث البلاستيكي، وأكد على أهمية التعاون والتوافق بين الدول بشأن الآليات التشغيلية لإدارة النفايات، ولا سيما في المناطق الساحلية.

وفي هذا اللقاء، أكد الجانبان أيضاً على استمرار المشاورات والاستفادة من قدرات الآليات متعددة الأطراف، وخاصة بريكس، لتوسيع التعاون البيئي.

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