محافظ البنك المركزي الإيراني يلتقي رئيسة بنك التنمية الجديد لمجموعة الـ"بريكس"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "روسيف" أعلنت خلال اللقاء أن حضور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بنك التنمية الجديد يحظى بأهمية، مؤكدة دور إيران وإمكاناتها في تطوير التعاون الإقليمي والدولي.

كما أكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة مواصلة المشاورات الفنية الهادفة إلى انضمام إيران إلى بنك التنمية الجديد (NDB)، والاستفادة من التسهيلات التي يقدمها البنك.

يذكر أن محافظ البنك المركزي الإيراني، الذي يزور الهند للمشاركة في اجتماع وزراء مالية دول مجموعة الـ "بريكس" ومحافظي بنوكها المركزية، أعرب عن تقديره للحكومة الهندية والبنك المركزي الهندي لاستضافتهما الاجتماع، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون العملي بين الدول الأعضاء في مجموعة الـ "بريكس" في المجالين النقدي والمالي.