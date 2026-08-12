إيران ستصبح عضواً في بنك بريكس

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الموقع الإعلامي للحكومة أن عبدالناصر همتي، رئيس البنك المركزي الإيراني، الذي سافر إلى الهند للمشاركة في قمة بريكس، أعرب عن تقديره لجهود هذا البلد خلال فترة رئاسته لبريكس، وأضاف أن تعاوناً جيداً بدأ بين بلادنا والهند في المجالات النقدية والمصرفية والاقتصاد الرقمي.

وأشار رئيس البنك المركزي إلى أن قمة بريكس تشكل أهم فرصة للقاء مسؤولي الدول الأعضاء، الذين تربط بلادنا معهم أكبر قدر من التبادلات والتفاعلات النقدية والمصرفية.

وفيما يتعلق بالمفاوضات بين الأعضاء في إطار التعاون النقدي والمالي، قال همتي إنهم يعتقدون أن دول بريكس قادرة على إجراء تبادلات تجارية بعملاتها الوطنية، ويسعون إلى إقامة تعاون نقدي ثنائي وثلاثي مع الأعضاء.

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