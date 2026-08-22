الأدميرال إيراني: الصناعات الدفاعية الايرانية انبثقت من رحم العقوبات والقيود والعداوات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأدميرال شهرام إيراني، قائد القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الايرانية، أصدر رسالة تهنئة بمناسبة يوم الصناعات الدفاعية في 22 من أغسطس/آب.

ونص الرسالة كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على محمد وآله وسلم

يُعدّ 22 من أغسطس/آب، يوم الصناعات الدفاعية، تذكيراً بواحدة من أروع مظاهر الثقة الوطنية، وثمرة نضال أجيال من أبناء هذا الوطن الذين اختاروا، في أحلك الظروف، الاعتماد على القدرات المحلية والمعرفة المحلية والإرادة الوطنية، وأرسى دعائم السلطة التي باتت اليوم إحدى الركائز الأساسية لأمن وقوة الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وقد أثبتت تجربة العقود الماضية بوضوح أن الشعب الإيراني المسلم الصامد استطاع التغلب على أعقد العقبات والضغوط كلما اعتمد على قدراته. تُعدّ صناعة الدفاع في البلاد من أبرز مظاهر هذه الحقيقة؛ صناعة انبثقت من رحم العقوبات والقيود والعداوات، وبفضل إيمان الخبراء الإيرانيين ومعرفتهم وروحهم الجهادية، تبوأت مكانةً تُعرف اليوم بأنها سندٌ موثوقٌ لحماية الاستقلال والأمن والمصالح الوطنية.

وقد كشفت أحداث وتطورات حرب رمضان، ومواجهة جبهة الاستكبار بأكملها بقيادة النظام الأمريكي القاتل للأطفال والكيان الصهيوني سيئ السمعة، مرةً أخرى عن الأهمية الاستراتيجية لهذا الإنجاز العظيم. ففي ظل سعي الأعداء إلى فرض إرادتهم باستخدام أحدث المعدات والتقنيات العسكرية، لعبت القدرات الدفاعية المحلية للبلاد دورًا حاسمًا في الحفاظ على توازن القوى، وتعزيز القوة الهجومية، وإحباط أهداف المعتدين. وقد أظهرت هذه الأحداث بوضوح أن الاستثمار المستمر في تطوير الصناعات الدفاعية واكتساب التقنيات المتقدمة ليس خيارًا، بل ضرورة حتمية للحفاظ على كرامة وأمن إيران الإسلامية العظيمة.

إجلالاً لذكرى الشهداء، ولا سيما شهداء الصناعات الدفاعية في البلاد، أتقدم بأحر التهاني إلى الخبراء والعاملين في هذا المجال بمناسبة حلول "يوم الصناعات الدفاعية". وأدعو الله أن يوفقهم ويزيدهم تقدماً في مسيرة الجهاد العلمي والبحثي، وفي سبيل الحصول على أحدث التقنيات الدفاعية والأسلحة الاستراتيجية، تحت رعاية أهل البيت (عليهم السلام)، وإمام العصر (عليه السلام)، والإمام الخامنئي الشهيد (عليه السلام)، والقيادة الرشيدة للقائد الأعلى للقوات المسلحة، آية الله السيد مجتبى حسيني الخامنئي (حفظه الله).

قائد القوات البحرية للجمهورية الإسلامية الايرانية

الأدميرال شهرام إيراني