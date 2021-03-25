الحظر الاحادي ضد ايران يُعدّ مثالا واضحا للارهاب الاقتصادي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي أدان في ايران محمد باقر قاليباف الحظر الاميركي الاحادي ضد الشعب الايراني وعدّه مصداقا بارزا للارهاب الاقتصادي.

وقال قاليباف، في كلمته بمؤتمر رؤساء البرلمانات الذي يركز على موضوع مكافحة الارهاب وتوطيد العلاقات الاقليمية اليوم الخميس، لطالما اعتقدنا أن البرلمانات ، باعتبارها تكمل إجراءات الحكومات ، يمكنها أن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات الطيبة بين الدول ، بما في ذلك منع انتشار التطرف والعنف ومكافحة الإرهاب.

واضاف: إنه إذا كان استخدام القوة والخوف والضغوط لتحقيق أهداف سياسية عنصرًا رئيسياً في تعريف الإرهاب، فلا شك أن فرض حظر أميركي أحادي الجانب وقمعي في مناطق من العالم ، بما في ذلك ضد الشعب الإيراني ، يعد مثالا واضحا على الارهاب الاقتصادي؛ كما ان الكيان الغاصب للقدس تجاوز الخطوط الحمراء للإرهاب الاقتصادي ووصل إلى حدود الجرائم ضد الإنسانية من خلال منع الشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم للقاح كورونا بشكل عادل.

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