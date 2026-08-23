لجنة الأمن القومي البرلمانية تقر تحصيل رسوم الخدمات من السفن العابرة لمضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الايراني) حسن قشقاوي، قال في تصريح له حول نتائج اجتماع اليوم للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية: "تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع مواصلة مناقشة مشروع الإجراء الاستراتيجي لتأمين الأمن والتنمية لمضيق هرمز، وكان موضوع الجلسة حول الآلية الخاصة بالدول المعادية ومضيق هرمز."

وأضاف قشقاوي أنه تم إقرار المادة الخامسة من المشروع، وقال: "وفقاً للمادة الخامسة، سيتم تحصيل رسوم مقابل الخدمات المقدمة في مضيق هرمز، بما في ذلك خدمات الملاحة البحرية، والخدمات البيئية، والتزويد بالوقود في ظروف خاصة، والخدمات التأمينية، والسلامة، وغيرها من الخدمات الأخرى."