وزير خارجية عُمان يصل إلى طهران غداً الثلاثاء

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أعلن اليوم عن زيارة سيد بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، إلى طهران.

ووفقاً للمتحدث، من المقرر أن تبدأ زيارة البوسعيدي يوم الثلاثاء 25 اغسطس، ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية العُماني خلال هذه الزيارة بالسيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، لإجراء مشاورات حول القضايا الثنائية والإقليمية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين إيران وعُمان، واستمرار المشاورات السياسية المستمرة بين الجانبين، بصفتهما دولتين مطلة على مضيق هرمز، للمساهمة في تعزيز السلام والأمن في المنطقة.

وكان عراقجي والبوسعيدي قد أجريا يوم الجمعة اتصالاً هاتفياً تبادلا خلاله الآراء حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

ومن المقرر أن يصل اليوم أيضاً إلى طهران المشير عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، الذي تلعب بلاده دور الوسيط بين إيران وأميركا، على رأس وفد.

وتجري إيران وعُمان منذ فترة محادثات حول كيفية إدارة مضيق هرمز، وكان عراقجي قد صرح مؤخراً بأن التفاهم بين الجانبين بات وشيكاً.

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